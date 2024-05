Sukces! Ależ występ w kompleksie Walta Disneya. Cheerleaderki z Kamienicy i Nowego Sącza wróciły z USA

W dniach 24-26 kwietnia w kompleksie Walta Disneya World Park w Orlando odbyły się mistrzostwa świata cheerleaderek. Reprezentujący Polskę zespół Global Cheer (tworzyły go połączone zespoły Diamond Cheer z Kamienicy i Cheer NS z Nowego Sącza), wywalczył miejsce w pierwszej piątce w kategorii Junior All Girls Level 4. Drużyna Global Cheer, licząca 24 zawodniczki w wieku od 15 do 19 lat (na świecie w zawodach tej rangi nie mogą rywalizować zespoły do lat 14), zaimponowała jurorom swoją techniką i zgraniem.