Światowy Dzień FAS: Jesteś w ciąży? Nie pij alkoholu

- Szacuje się, że na zaburzenia związane z FASD cierpi około 2 proc. polskich dzieci - mówi dr Katarzyna Dyląg z Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD w Szpitalu Dziecięcym św. Ludwika w Krakowie.

To właśnie w tym szpitalu działa jedno z nielicznych w Polsce Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD, w którym pracuje multidyscyplinarny zespół specjalistów: psychiatrzy, psychologowie i neurolodzy, logopedzi, terapeuci oraz rehabilitanci. Rocznie pod opiekę krakowskich lekarzy trafia kilkadziesiąt dzieci.

Według specjalistów, w Polsce wciąż panuje zbyt słaba świadomość, że nawet minimalna ilości alkoholu w ciąży może zaszkodzić dziecku.

Tymczasem, jak alarmują medycy, żadna ilość alkoholu wypita w czasie ciąży nie jest bezpieczna. Wraz z jego ilością rośnie ryzyko występowania poważnych uszkodzeń płodu. Cząsteczki etanolu przenikają przez łożysko i jeśli kobieta pije alkohol, to dziecko spożywa go razem z nią. Pół godziny po wypiciu alkoholu jego stężenie we krwi dziecka jest takie samo, jak u matki.