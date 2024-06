Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości. Było znakomite widowisko z gwiazdami i świetna zabawa. Zdjęcia

Symboliczne przekazanie klucza do bram gminy Oświęcim

Święto Gminy Oświęcim rozpoczęły występy laureatów gminnego etapu konkursu wokalnego „Diamenty Kruszywa” i Przeglądu Piosenki Dziecięcej „Nutka 2024”, którym sukcesów pogratulowali przedstawiciele władz gminy z wójtem Mirosławem Smolarkiem.

Święto Gminy Oświęcim przyciągnęło na stadion do Brzezinki tłumy mieszkańców i gości Zbiory Gminy Oświęcim, Marta Klisiak - Fotografia

Następnie symboliczny Klucz do Bram Gminy – symbol jej jedności, który rok temu trafił do sołectwa Pławy – został przekazany do Stawów Grojeckich, na ręce reprezentującego mieszkańców tego sołectwa radnego Jacka Mydlarza.

