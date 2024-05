Sypialnia Krakowa ma swoje stawy. Niewidoczne, tajemnicze, skryte za blokowiskami. Mieszkańcy Ruczaju chcieliby mieć tu park

Dziki teren pod park na Ruczaju

W 2021 roku był pomysł by choć cześć tego terenu stała się prawdziwym parkiem, ale zachowała trochę dzikości. Projekt złożony w budżecie obywatelskim jednak upadł. Co zakładał?

Stawy znajdują się w słabo zagospodarowanym "parku", ale teren ten jest chroniony przed postępującą zabudowa planem miejscowym. Sporo tu zarośli, mało ścieżek, a tych, którzy chcieliby skoczyć do wody przestrzegają tabliczki o zakazie kąpieli.

"Rejon Czerwonych Maków jest jednym z największych terenów z niedoborem terenów zieleni uporządkowanej. Zanim w dalszej perspektywie powstanie park z prawdziwego zdarzenia konieczne jest wygospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej dla okolicznych mieszkańców. Ten posiadany przez miasto teren zarezerwowany pod miejski park, jest jedynym zielonym obszarem wśród gęsto zabudowanych osiedli.Teraz coraz więcej okolicznych mieszkańców nie ma gdzie pójść na spacer, pobawić się ze swoimi dziećmi. Budowa alejki parkowej na wskazanym terenie sprawi że powstałoby wspaniałe miejsce do odpoczynku i rekreacji Dzięki utwardzeniu nawierzchni projektowanej ścieżki pozwoli na skorzystanie z tego wyjątkowego miejsca przez osoby niepełnosprawne - poruszające się na wózkach a także matki z dziećmi. Obecnie nie jest to możliwe z uwagi na duże błoto.Teren ten powinien zostać dostosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców a jego przystosowanie wymaga wprowadzenia zaproponowanych w projekcie rozwiązań".