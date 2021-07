Szczepienia górali. Niemal 800 osób zaszczepiło się w trakcie weekendowej akcji szczepień

Akcję szczepień zorganizował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. - Nasze punkty szczepień docierają do każdego powiatu i każdej miejscowości w Małopolsce. Naszym celem jest także edukacja społeczna. Chcemy dać możliwość nieprzekonanym do szczepień aby przyszli i na miejscu rozwiali swoje wątpliwości. Dopóki nie ma lekarstwa na koronawirusa, szczepienia powszechne to jedyny sposób na to, abyśmy pokonali tę pandemię i wrócili do pełni życia w normalności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Każdy z sześciu punktów zaopatrzony był w 300 dawek preparatu Johnson & Johnson. Punkty szczepień były otwarte w: parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, parafii Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu, parafii św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach, parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Białym Dunajcu, parafii św. Anny w Zębie (gmina Poronin), parafii Najświętszego Serca Pan Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej. Wszystkie cieszyły się niemałym zainteresowaniem.