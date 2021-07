Szczucin. Budowa nowej siedziby Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie rozpoczęta. Powstanie w nim sala koncertowa i kino

- Remiza OSP miała być tylko siedzibą tymczasową i ta tymczasowość trwa już trzydzieści lat. Działalność kulturalną musieliśmy porozrzucać po różnych obiektach. Dojrzewaliśmy długo do tego, żeby w mieście mieć w końcu profesjonalny obiekt i wkrótce taki powstanie - podkreśla Jan Sipior, burmistrz Szczucina.

Obecnie centrum kultury ma swoją siedzibę w części budynku miejscowej remizy OSP. Do dyspozycji ma zaledwie kilka sal. Wszystkie większe koncerty i uroczystości muszą się odbywać w sali Muzeum Drogownictwa należącego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W budynku mieścić się będzie siedziba Samorządowego Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Powstanie też profesjonalna sala koncertowa, która będzie mogła pomieścić 150 osób. Nie zabraknie też różnych pracowni artystycznych.

- Tego nam do tej pory brakowało. W gminie nie brakuje talentów, mamy chór, który zdobywa znaczące tytułu czy wspaniałą orkiestrę. Zyskają teraz miejsce, gdzie będą mogli przygotowywać się do występów. W przyszłości myślimy też o uruchomieniu w tym miejscu szkoły muzycznej - zaznacza burmistrz Sipior.

W nowym obiekcie powstanie także mała sala kinowa na 50 widzów. Będzie to powrót do tradycji, bo przed laty w miasteczku istniało popularne kino.

- Działało ono od 1945 do 1979 roku w budynku parafialnym. Gdy parafia go przejęła, to kino przestało funkcjonować. Teraz ponownie mieszkańcy będą mogli oglądać filmy w Szczucinie - cieszy się Jan Sipior.