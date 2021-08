Sześć tygodni z Bachem, Mozartem i Vivaldim. Capella Cracoviensis zaprasza na nowy festiwal

W ubiegłym roku mimo problemów spowodowanych pandemicznymi ograniczeniami, Capella Cracoviensis świętowała półwiecze swej działalności. Przez cały wrzesień odbywały się koncerty – w intensywnym rytmie czterech tygodniowo. Ponieważ cykl spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności, dyrekcja orkiestry wpadła na pomysł podobnego przedsięwzięcia w tym sezonie.

- Chcemy wykorzystać wrzesień. To dobry czas w Krakowie dla muzyki. W kościołach jest jeszcze ciepło, a nasi potencjalni słuchacze wrócili już z wakacji do miasta. Dlatego postanowiliśmy w tym okresie kontynuować intensywne działania koncertowe z zeszłego roku – mówi Jan Tomasz Adamus, dyrektor naczelny i artystyczny orkiestry.

W efekcie od 31 sierpnia do 10 października Capella Cracoviensis zagra siedemnaście koncertów. Złożą się one na prawdziwy festiwal muzyczny pod hasłem „6 tygodni”. To kolejne ekstremalne wyzwanie dla zespołu, który zasłynął choćby z wykonania na instrumentach historycznych wszystkich symfonii Beethovena w jeden dzień oraz z występów w lesie czy w barze mlecznym.