Szpital Uniwersytecki w Krakowie o pozyskanych funduszach unijnych. Nowy budynek, zakup aparatury, projekty profilaktyczne

Inwestycje

Jak wyjaśnia szpital: - Pozyskane środki służą przede wszystkim pacjentom. Umożliwiły one na podniesienia jakości, i dostępności świadczeń medycznych. Pracownicy Szpitala otrzymali nowoczesny sprzęt, który pozwala na wykorzystanie w pełni potencjału personelu medycznego i zapewnienie możliwości świadczenia usług na poziomie dostępnym w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Największym szpitalnym przedsięwzięciem, na które uzyskano wsparcie w postaci środków unijnych był projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego wartość wyniosła ponad blisko 230 mln zł, Szpital kupił 7 410 sztuk wyposażenia, w tym wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną, m.in. nóż cybernetyczny, aparat do tomoterapii, aparat RTG O-arm, aparat do radioterapii śródoperacyjnej, robot chirurgiczny czy systemy do brachyterapii HDR.