Szymon Szydełko, trener Hutnika: Nie możemy popadać w samozachwyt. Pycha kroczy przed upadkiem

No, nie mogę tego potwierdzić, dlatego, że to musi być już pewne. Musi zostać zdobyta określona liczba punktów, a na razie nie jest zdobyta. Widzimy, że drużyny z dołu próbują odrabiać straty. Nie mogę więc powiedzieć czegoś, co nie jest jeszcze potwierdzone. Bardzo bym chciał móc powiedzieć to oficjalnie, ale według wszelkich wyliczeń jeszcze nie ma pewności.

Hutnik utrzyma się w II lidze. Ja to wiem i pan to wie, ale pan mi tego jeszcze dziś nie potwierdzi.

Pycha kroczy przed upadkiem - trzeba do tego podejść w ten sposób. Nie możemy popaść w jakiś samozachwyt i zwolnić tempo, musimy po prostu dalej robić swoją robotę. No i jeżeli będziemy ją nadal wykonywać tak jak do tej pory, to wtedy będę mógł spokojnie myśleć o tym, że to utrzymanie będzie. Ale nie możemy ani na chwilę się zdekoncentrować, ani na chwilę spuścić z tonu, bo ta liga jest tak wyrównana, że łatwo o jakikolwiek błąd, a to już kosztuje utratę punktów.

My już nauczyliśmy się, że do każdego meczu musimy podchodzić z dużą koncentracją. Bo było już tak, że wygrywaliśmy dwa mecze pod rząd, była seria z trzema zwycięstwami - i później przychodził słabszy mecz, w którym byliśmy zdekoncentrowani i zawsze się to kończyło źle. Teraz, przed wyjazdem do Bytowa, widzę, że sami zawodnicy nastawiają się w ten sposób: jesteśmy skoncentrowani, przestajemy myśleć o tym, co zrobiliśmy dobrze w sobotę. Skupiamy się na meczu w Bytowie. Bo ten mecz może dać nam spokój. I wtedy będziemy mieli bardzo fajny powrót do Krakowa, ze świadomością, że już utrzymaliśmy się.

Wrócę do meczu z Motorem. Czy po golu na 3:0, a było to jeszcze przed upływem półgodziny gry, miał pan już poczucie, że do końca potoczy się dla Hutnika dobrze?

Mimo tego, że było 3:0, ja widziałem, że ten Motor dalej próbuje grać w piłkę. Próbuje stwarzać sytuacje i jest niebezpieczny. I tutaj miałem takie obawy: kurde, to oni jeszcze się podnoszą, jeszcze próbują... Ale z drugiej strony przychodziły mi inne myśli: która drużyna przegrywając 0:3 jest w stanie odrobić trzy bramki czy strzelić cztery? I bardziej te statystyki dały mi pewien komfort, że my ten mecz wygramy bądź go nie przegramy. Jednak miałem też odczucie, że wynik nie jest adekwatny do tego, co Motor prezentował, ja uważam, że to jest dobry zespół i, tak jak mówię, dalej był niebezpieczny.

Mam wrażenie, że to był mecz, w którym jednej drużynie wychodziło prawie wszystko, a drugiej nie wychodziło w zasadzie nic.

Też powiedziałem tak w wywiadzie po meczu. W niedzielę, oglądając skrót i komentarz Maćka Szcześniewskiego, trochę mnie tknęło, kiedy użył stwierdzenia - "to był jedyny strzał celny Motoru Lublin w tym meczu". Tak sobie wtedy pomyślałem: może i nam wychodziło wszystko, ale jak Motor Lublin z taką jakością zawodników był w stanie oddać tylko jeden celny strzał, no to nie mógł tego meczu wygrać.