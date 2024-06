Ta inwestycja kolejowa zmieni cały Nowy Sącz. Podłęże-Piekiełko to nie tylko budowa torów i wiaduktów Klaudia Kulak

Okolica ul. Kolejowej i Asnyka w Nowym Sączu. W ramach inwestycji kolejowej zmieni się tam cały układ komunikacyjny PKP PLK Zobacz galerię (2 zdjęcia)

PKP PLK realizują dużą inwestycję wartą kilka miliardów złotych. Przebudowa linii 104 Chabówka - Nowy Sącz ma zapewnić komfortowe podróże pociągiem do Krakowa w godzinę. Na to czekają mieszkańcy regionu, którzy przez lata byli wykluczeni komunikacyjnie. Prace trwają na odcinku Nowy Sącz - Klęczany, a w związku z tym bezpowrotnie zmienia się też oblicze Nowego Sącza. - Nowego wygląda nabiera okolica ul. Kolejowej i Asnyka w Nowym Sączu. Głębokie wykopy to początkowy etap prac przy nowym układzie komunikacyjnym - mówi rzecznik PKP Piotr Hamarnik.