Tak dawniej w upalne dni odpoczywano nad wodą w Krakowie. Były osobne kąpieliska dla wojskowych i koni. Za brak stroju groził areszt

Obwieszczenie z dnia 27 maja 1909 roku podpisane przez prezydenta Krakowa Juliusza Leo wskazywało (po komisyjnym zbadaniu głębokości wody) cztery kategorie miejsc kąpielowych wyznaczonych wzdłuż brzegu Wisły:

I. Dla kobiet i dzieci:

w Półwsiu Zwierzynieckim od pierwszej tamy poniżej ujścia Młynówki aż do początku przystani gminy Półwsia Zwierzynieckiego;

poniżej wylotu ulicy Dietlowskiej aż do kościoła na Skałce.

II. Dla mężczyzn:

wzdłuż łazienek p. Wójcickiej;

od początku realności "Schronisko dla starców izraelickich" przy ulicy Podgórskiej, na dół aż do łazienek p. Wasserthalowej u wylotu ulicy Krakowskiej;

III. Dla c. i k. wojska:

od trzech wierzb, stojących za wapiennikiem Schonbergów, na dół, aż do początku parkanu, należącego do realności L. 3 przy ulicy Podgórskiej;

IV. Dla koni:

poniżej wylotu ulicy Skawińskiej wzdłuż pierwszej poprzecznej opaski na Wiśle.