Takich dań z ziemniaków jeszcze nie jadłeś! Zapiekanka farmerska to dopiero początek uczty! [PRZEPISY]

Zapiekanka ziemniaczana to znakomity pomysł na prosty, szybki i sycący obiad o tej każdej roku. Zapiekanka farmerska w wersji fit, krokietozapiekanka, zapiekanka francuska, czy w końcu – zapiekanka warzywno-ziemniaczana to dania, które posmakują każdemu. Zobacz przepisy.

Dota Szymborska, autorka bloga Oneginetatopa.blogspot.com, miłośniczka dobrego jedzenia i sportu oraz ekspertka kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” proponuje fit przepisy na zapiekane ziemniaki.

Zapiekanka farmerska w wersji fit [PRZEPIS]

Zapiekanka farmerska w wersji fit. - Jest wiele wersji zapiekanek farmerskich. To, co charakteryzuje to danie, to „grabkowane” (czyli ze śladami widelca) ziemniaki na samej górze zapiekanki. W wersji fit pozbywamy się tłuszczu ze smażenia kiełbasy i pamiętamy o tym, by wybrać polskie ziemniaki, które mają etykietkę – do pieczenia. To naprawdę ważne. W Polsce jest uprawianych wiele odmian ziemniaków, a część z nich jest idealna do pieczenia – takie właśnie wybierajmy, jeśli chcemy cieszyć się smakiem tej zapiekanki. Przepis ten jest idealny dla małego naczynia. Jeżeli mamy większe naczynia, np. żaroodporne, mnożymy ilość składników przez ilość głodnych osób – mówi Dota Szymborska.

Składniki (1 porcja): 2 ugotowane ziemniaki (obrane, nie w mundurkach)

pół pęta kiełbasy do smażenia

pieprz i sól

olej do wysmarowania naczynia do pieczenia Przygotowanie:

Naczynie wysmarować olejem. Pokroić ugotowany ziemniak w grube plastry i ułożyć na dnia naczynia. Kiełbasę podsmażyć na odrobinie oleju. Zlać tłuszcz. Ułożyć plasterki kiełbasy na ziemniakach. Resztę ziemniaków rozbić tłuczkiem lub przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni C. Nałożyć ziemniaki na warstwę kiełbasy, zrobić widelcem „grabki” na górze zapiekanki. W temperaturze 180 stopni C piec przez ok. 15 minut, obserwując, by ziemniaki puree na górze nie spaliły się. Doprawić do smaku, pamiętając o tym, że kiełbasy bywają bardzo słone. Zapiekankę farmerską można przygotować wcześniej, włożyć do lodówki i podgrzać, gdy zgłodniejemy.

Krokietozapiekanka [PRZEPIS]

Krokietozapiekanka. - Jest wiele możliwości przygotowywania zapiekanek z ziemniaków. To proste dania, które smakują wyśmienicie. W efekcie bardzo łatwo jest sięgać po kolejną i kolejną smaczną porcję. Dlatego świetnym fit rozwiązaniem jest zapiekanka w porcjach. Forma przypominająca hiszpańskie krokiety sprawdza się doskonale. Krokietozapiekanka jest pyszna i dodatkowo pozwala nam kontrolować ilość tego, co zjadamy. Jeśli bardzo nam się śpieszy, krokiety mogą być większe, a gdy mamy więcej czasu, można przygotować malutkie krokieciki, które będą świetną przekąską dla znajomych w czasie towarzyskiego spotkania – tłumaczy ekspertka kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.

Składniki (4 porcje): 0,75 kg polskich ziemniaków do pieczenia

1 jajko

4 łyżki mąki

6 łyżek bułki tartej

sól

olej do wysmarowania blachy Przygotowanie:

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę i ugotować w osolonej wodzie. Ziemniaki odcedzić, a następnie ugnieść. Przygotować stanowisko do panierowania – talerz z mąką, miseczka z rozbełtanym jajkiem, talerz z bułką tartą. Rozgrzać piekarnik do 200 stopni C. Blachę wyłożyć folią i delikatnie wysmarować olejem – tutaj świetnie spisuje się pędzelek. Uformować wałeczek z ziemniaków, obtoczyć w mące, następnie w jajku i na koniec w bułce tartej. Takie krokiety – mini zapiekanki ułożyć na folii. Piec ok. 15-20 minut. W międzyczasie warto przekładać je tak, by dopiec je ze wszystkich stron.

Zapiekanka francuska w wersji fit [PRZEPIS]

Zapiekanka francuska w wersji fit. - Zapiekanki ziemniaczane nie muszą być nudne. Taka w wersji francuskiej jest super smaczna, do tego daje siłę na treningi, jest idealnym dodatkiem do warzyw grillowanych, ryb lub mięs. W wersji fit decydujemy się na masło tylko do wysmarowania formy. Jeżeli natomiast jesteśmy na roztrenowaniu, czyli rezygnujemy z treningów o wysokiej intensywności i nie liczymy kalorii, to możemy zaszaleć i dołożyć kilka kawałeczków masła na samą górę, by zapiekły się razem z serem i ziemniakami – proponuje blogerka.

Składniki (4 porcje): 1 kg ziemniaków – najlepiej drobne do pieczenia, obrane i pokrojone na mandolinie w cienkie plasterki

2 ząbki czosnku

250 ml śmietanki (30% w kartoniku)

12 g soli na 1 kg ziemniaków

200 g sera (tutaj cheddar, stąd żółty kolor zapiekanki, Francuzi z pewnością wybraliby gruyere)

masło do wysmarowania formy i do ułożenia na samej górze zapiekanki

Przygotowanie:

Rozgrzać piekarnik do 190 stopni C. Ziemniaki pokrojone w plasterki przesypać do dużej miski, zalać zimną wodą, odczekać chwilę i odcedzić. Tutaj warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać z 15 minut, dzięki temu pozbędziemy się skrobi, której w tej zapiekance nie potrzebujemy! Wysmarować naczynie, w którym będziemy piec ziemniaki z masłem i czosnkiem. W misce wymieszać śmietanę z serem i solą. Wymieszać masę z ziemniakami i przełożyć do naczynia żaroodpornego. Na samej górze ułożyć kilka kawałeczków masła – to jest wersja opcjonalna, która podnosi smak, ale również zwiększa ilość przyswajanych kalorii! Piec 90 minut w temperaturze 190 stopni C. Na ostatnie 15 minut pieczenia zwiększyć temperaturę do 250 stopni C. Podawać od razu, uważając, żeby się nie poparzyć! Zapiekanka długo zachowuje ciepło.

Zapiekanka warzywno-ziemniaczana [PRZEPIS]

Zapiekanka warzywno-ziemniaczana. - Czasem najprostsze dania są najlepsze. To potrawa, która może być przygotowywana od początku lub stać się próbą niemarnowania jedzenia – czyli zostać przygotowaną z resztek bądź pozostałości z obiadu. Zasada jest prosta – potrzebujemy ziemniaków i warzyw. Ziemniaki najlepiej pokroić w kostkę, warzywa – dowolnie. Najlepiej sprawdzą się te podsmażone na patelni, ale gotowane też będą dobre, jeżeli odpowiednio odsączymy je z wody – radzi Dota Szymborska.

Składniki (2 porcje): 2 duże ugotowane ziemniaki

200 g warzyw (gotowane albo mrożone)

ser żółty pokrojony w kostkę – 100 g

olej do smażenia (gdy warzywa są mrożone)

sól i pieprz Przygotowanie:

Ziemniaki pokroić w kostkę. Warzywa albo podsmażyć (gdy mrożone), albo odcedzić, gdy gotowane. Doprawić solą

i pieprzem. Olejem wysmarować naczynie do zapiekania. Ułożyć ziemniaki, warzywa i posypać serem. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni C i zapiekać, aż ser będzie stopiony. Polecamy:

Wideo Kotlet gyros