Takich naleśników jeszcze nie jadłeś! Naleśniki po bretońsku to dopiero początek uczty [PRZEPISY]

Za twórców współczesnych naleśników uważają się Włosi, natomiast sztukę ich przyrządzania do perfekcji opanowali Francuzi. Cienkie i chrupiące naleśniki, jakie znamy także z polskich domów, nazywamy właśnie francuskimi – w opozycji do naleśników amerykańskich, czyli puszystych pancakes. Zobacz przepisy na naleśniki jakich jeszcze nie jadłeś. Po bretońsku, czy crepes Suzette – niezwykle cienkie, podawane z aromatycznym pomarańczowym sosem. A do tego naleśnik kukurydziane i z ziemniaków!

Kto z nas nigdy nie jadł naleśników z serem na słodko? Prawda jest taka, że kochamy naleśniki. Dlatego zebraliśmy dla Was przepisy na naleśniki niebanalne. Takich naleśników jeszcze nie jadłeś! A warto spróbować.

Z miłości do placka, czyli krótka historia… naleśnika

Dziś nie sposób ustalić, gdzie usmażono pierwszego naleśnika. Je się je i w Chinach, i w Europie. Włosi uważają, że wynaleziono je we Florencji, skąd w XVI wieku Katarzyna Medycejska przywiozła je do Francji, gdy wyszła za mąż za francuskiego króla. Jedno jest pewne. To właśnie we Francji hucznie obchodzony jest Dzień Naleśnika, który przypada tam 2 lutego. 40 dni po Bożym Narodzeniu obchodzi się tam La Chandeleur. Choć nazwa tego święta pochodzi od zapalanych w tym dniu świec, większości Francuzów kojarzy się ono przede wszystkim z naleśnikami.

Zgodnie z tradycją, przed wyruszeniem na procesję trzeba bowiem usmażyć naleśniki. Jeśli chcemy zapewnić sobie powodzenie, należy to zrobić trzymając w jednej ręce patelnię, a w drugiej monetę. Oczywiście, naleśnik trzeba przewrócić w powietrzu.

Sekret udanego naleśnika, czyli najlepszy przepis na naleśniki

Do przygotowania pysznych naleśników wystarczy zaledwie kilka składników – jaja, mąka, mleko lub woda oraz olej lub masło. Ich wykonanie wydaje się być banalnie proste – wmieszać wszystkie składniki, wylewać partiami na patelnię i smażyć cienkie placki. Nie wiadomo dlaczego pierwszy nigdy nie wychodzi... Składniki na ciasto na naleśniki: 1 szklanka mąki pszennej

2 jajka

1 szklanka mleka

3/4 szklanki wody (najlepiej gazowanej)

szczypta soli

2 łyżki masła

Wykonanie ciasta naleśnikowego

Wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe dobrze wymieszać rózgą lub mikserem. Ma być gładkie, bez żadnych grudek. Odstawić na około pół godziny, aby wszystko się dobrze połączyło. Smażyć na dobrze rozgrzanej patelni pokrytej cieniutką warstwą tłuszczu.

Francuskie naleśniki crêpes Suzette [PRZEPIS]

Francuskie naleśniki crêpes Suzette. Ponoć najlepsze naleśniki pod słońcem! I co więcej – znane na całym świecie i serwowane w najlepszych restauracjach. Teraz możesz z powodzeniem możesz przygotować francuskie naleśniki crêpes Suzette w swoim domu. Do dzieła!

Składniki na ciasto naleśnikowe: 100 ml mleka Łaciate 3,2%

100 ml wody

75 g mąki pszennej

1 jajko

olej do smażenia Dodatkowo: 1 duża pomarańcza

50 g masła extra Mazurski Smak

50 g cukru

50 ml likieru pomarańczowego Wykonanie:

Miksujemy składniki na ciasto naleśnikowe. Na rozgrzanej i natłuszczonej patelni smażymy 4 naleśniki.

Pomarańczę parzymy, a obieraczką ścinamy skórkę i kroimy ją w cienkie paseczki. Następnie z pomarańczy wyciskamy sok. Skórkę pomarańczową dodajemy do soku. Na rozgrzaną patelnię wsypujemy cukier i podgrzewamy do rozpuszczenia – nie wolno go mieszać. Następnie dodajemy masło i energicznie mieszamy łącząc je dokładnie z cukrem. Powoli wlewamy sok (ciągle mieszając), aby nie powstały grudki.

Gdy syrop będzie już gładki, wykładamy na patelnię pierwszy naleśnik, dokładnie moczymy go w sosie, składamy w trójkąt i przesuwamy na bok patelni. Czynność powtarzamy z resztą naleśników. Mocno rozgrzewamy zawartość patelni, wlewamy likier pomarańczowy i natychmiast podpalamy, pamiętając o zachowaniu ostrożności. Gdy ogień zgaśnie, naleśniki przekładamy na talerze. Serwujemy od razu, prosto z gorącej patelni.

Naleśniki po bretońsku z szynką, serem i jajkiem [PRZEPIS]

Naleśniki po bretońsku z szynką, serem i jajkiem. Galettes Bretonnes, czyli naleśniki, które robi się z mąki gryczanej, są jednym z bardziej rozpoznawalnych dań kuchni bretońskiej. Składniki: 200 g mąki gryczanej

1 jajko (do ciasta)

szczypta soli

pół łyżki masła ekstra Mazurski Smak

3 szklanki wody

1 jajko

szynka

ser Podlaski Mlekpol

Wykonanie:

Mąkę gryczaną wsypujemy do miski i robimy w niej dołek, dodajemy sól, jajko i roztopione masło. Mieszamy łyżką, stopniowo zagarniamy coraz więcej mąki i dolewamy wodę. Naleśniki smażymy na rozgrzanej patelni, smarując powierzchnię odrobiną masła. Na środek naleśnika wbijamy jajko i smażymy przez około 2 minuty, następnie wokół jajka kładziemy kawałki szynki i sera. Gdy białko będzie w połowie ścięte, a spód naleśnika lekko zrumieniony, składamy brzegi naleśnika do środka i przytrzymujemy łopatką. Smażymy jeszcze przez ok. 1 - 2 minuty aż całe białko będzie ścięte. Nasze naleśniki są gotowe.

Sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem [PRZEPIS]

Sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na naleśniki: 1,5 szklanki mleka

1 jajko

1 szklanka mąki

szczypta soli

olej do smażenia Farsz: 400 g pieczarek

1 cebula

100 g sera żółtego

sól

pieprz

oliwa Dodatkowo szczypiorek

Wykonanie:

Naleśniki: Do mleka dodać jajko, mąkę oraz sól. Wszystko razem zmiksować. Na patelni z rozgrzanym olejem usmażyć cienkie naleśniki.

Farsz do naleśników: Pieczarki oraz cebulę obrać i pokroić w kostkę. Na oliwie smażyć pieczarki razem z cebulą przez około 10 minut. Oprószyć solą i pieprzem.

Na środek naleśników nałożyć porcję pieczarek. Posypać startym na tarce o dużych otworach żółtym serem. Naleśniki złożyć w sakiewki i związać szczypiorkiem.

Sakiewki ułożyć w naczyniu żaroodpornym i zapiekać około 10 minut w temperaturze 170 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna Kuchnia Kasi”

Naleśniki z gotowanych ziemniaków z serem na słono [PRZEPIS]

Naleśniki z gotowanych ziemniaków z serem na słono. Fot. KGW z Konaszówki Składniki na ziemniaczane naleśniki

60 dag ziemniaków (ugotowane ziemniaki w skórkach)

125 ml śmietany

6 jajek

6 czubatych łyżek mąki

sól, mielony pieprz, gałka muszkatołowa Składniki na farsz twarogowy 250 g miękkiego serka śmietankowego

1 szklanka kwaśnej śmietany

2 łyżki siekanej cebulki

suszony czosnek

suszone zioła (w/g upodobania)

sól, pieprz, suszone pomidory Wykonanie:

Farsz do naleśników. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.

Naleśniki. Gotowane ziemniaki obrać ze skórki, przecisnąć przez praskę, dodać przyprawy, śmietanę, sól i jajka, dokładnie wymieszać. Następnie dodawać mąkę do momentu aż ciasto naleśnikowe stanie się gęściejsze niż na tradycyjne naleśniki. Usmażyć naleśniki na rozgrzanej patelni na małej ilości oleju.

Usmażone naleśniki posmarować serkiem i zwinąć w rulon.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Naleśniki kukurydziane z mięsem mielonym i serem żółtym [PRZEPIS]

Naleśniki kukurydziane z mięsem mielonym i serem żółtym. Fot. Joanna Tokarz Składniki na 4 sztuki

1 puszka kukurydzy

200 g wołowego mięsa mielonego

8 pieczarek średniej wielkości

150 g sera żółtego typu gouda

1 jajko

75 ml mleka

75 ml wody mineralnej niegazowanej

3 łyżki mąki

1/3 łyżeczki soli + 1/3 do mięsa + szczypta do pieczarek

4 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki ketchupu pikantnego

1 łyżka majonezu

2 małe ząbki czosnku

1/2 łyżeczki pieprzu ziołowego

1/2 łyżeczki oregano

1 łyżka masła + tłuszcz do wysmarowania formy





Wykonanie

Kukurydzę odcedzamy. 2/3 puszki miksujemy na gładki krem. Dodajemy jajko, mąkę, 1/3 łyżeczki soli, mleko, olej oraz wodę i przygotowujemy mikserem ciasto. Na rozgrzanej patelni smażymy naleśniki- u mnie wyszło 4.

Mięso mielone łączymy z pozostałą kukurydzą, ketchupem, majonezem, przeciśniętymi ząbkami czosnku oraz przyprawami: pieprzem, solą i oregano.

Farsz dzielimy na 4 części i smarujemy każdego naleśnika. Składamy i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Pieczarki myjemy, kroimy w talarki i smażymy ze szczyptą soli na łyżce masła. Rumianymi posypujemy każdego naleśnika, a całość pokrywamy startym żółtym serem.

Pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku (u mnie grzanie dolne) przez około 35 minut. Podajemy na ciepło.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Polecamy też inne przepisy:

Erytrol jest szkodliwy?