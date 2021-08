Tarnów. Jesienią ciepło w Tarnowie będzie droższe. Podwyżka sięgnie około 10 procent, bo podrożała stawka za emisję dwutlenku węgla Robert Gąsiorek

Za ciepłe grzejniki tarnowianie będą musieli jesienią zapłacić o około 10 proc. więcej archiwum Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wszystko wskazuje na to, że od października mieszkańcy Tarnowa zapłacą więcej za ciepło dostarczane do mieszkań. MPEC złożył w tej sprawie wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki. Wzrost cen ma sięgać około 10 procent.