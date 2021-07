Tarnów wycofuje się z dużej akcji odkomarzania miasta. Uznano, że doraźne działania nie rozwiązują problemu

W poprzednich latach Tarnów prowadził akcję odkomarzania ze sporym rozmachem. Wynajęte przez miasto firmy specjalnym preparatem spryskiwały zarówno parki miejskie, jak również place zabaw oraz miejsca, gdzie gromadzi się większa liczba osób.

W tym roku ograniczyła się tylko jednorazowego zastosowania środka zwalczającego te owady uciążliwe zwłaszcza wieczorami. Spryskane zostały zarośla i zakrzaczenia w trzech miejscach – przy Ogródku Jordanowskim w Parku Strzeleckim, a także w części parków Piaskówka i Sanguszków.

- Mamy coraz większe wątpliwości co do skuteczności tej metody. Jest to tylko doraźne działanie, które ma efekt krótkotrwały i punktowy. A komary występują przecież w całym mieście i musielibyśmy przeprowadzić tę akcję w całym Tarnowie, aby w ogóle był widoczny efekt, a to byłby bardzo kosztowny i czasochłonny zabieg – tłumaczy Stefan Piotrowski, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej.