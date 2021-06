Tatry. Będą badania DNA odnalezionych ludzkich szczątków pod Zadnim Granatem. Czy to mogą być szczątki Joanny?

Ludzką kość i buta znaleźli w niedzielę pracownicy terenowi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wezwali na pomoc ratowników TOPR. Ci na miejscu odnaleźli w sumie kilka kości. Znalezisko zostało zabezpieczone i przekazane policji. Na miejscu ponadto dokonane zostały oględziny prowadzone przez policjantów.

- Teraz wraz z prokuraturą będziemy starać się ustalić do kogo należały kości. Na razie za wcześnie mówić o jakichkolwiek konkretach. Konieczne będą badania DNA w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie – ucina krótko asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, jest duże prawdopodobieństwo, że to ludzie szczątki. Znaleziono bowiem żuchwę. Dodatkowo z nieoficjalnych informacji wynika, że but jest obuwiem damskim.

Z uwagi na fakt, że znajdowały się one w rejonie Hali Gąsienicowej, pojawiło się podejrzenie, że to może być poszukiwana od września 2020 roku 40-letnia Joanna F. z Warszawy. Kobieta wyszła z pensjonatu w Zakopanem 20 września i od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. Jesienią policji udało się ustalić, że turystka doszła m.in. do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej. Nagrał ją tam monitoring schroniska. Na tym ślad się urywał. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, które prowadzono jesienią, nie udało się znaleźć żadnego śladu Joanny. Aż do teraz.