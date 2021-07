Tatry. Kolejny jeleń nad Morskim Okiem, który nie boi się ludzi. Turyści go karmią, głaskają, traktują jak maskotkę Łukasz Bobek

Młody jelonek nad Morskim Okiem - wędruje po asfaltowym szlaku między turystami TPN

Nad Morskim Okiem pojawił się kolejny oswojony jeleń. To młody byk, który nie ma jeszcze poroża. Już jednak widać, że zwierzę oswoiło się z obecnością ludzi. Bo ci jelenia dokarmiają. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie traktować jelenia jako maskotki i go nie dokarmiać. Bo to może oznaczać dla niego nieszczęście.