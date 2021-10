Tatry. Koń z Morskiego Oka jest zdrowy, a kuleć mógł z ekscytacji. Animalsi: to jakaś bzdura Łukasz Bobek

Kadr z filmu, jaki zrobiła jedna z turystek. Według animalsów nagrany koń kulał. Lekarze weterynarii tego nie potwierdzają. Fundacja VIVA

Koń z Morskiego Oka nie był kulawy. Potwierdzają to wyniki badań weterynaryjnych - informuje Stowarzyszenie Przewoźników do Morskiego Oka z gminy Bukowina Tatrzańska. To finał sprawy, która zrodziła się po doniesieniach Animalsów i filmie zrobionym przez jedną z turystek wędrującą szlakiem do słynnego tatrzańskiego stawu.