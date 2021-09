Tatry. Koniec z piękną jesienią. Nadciąga mróz. Na Rysach nawet minus 12 stopni odczuwalnej temperatury

Na razie musimy pożegnać piękną, słoneczną i ciepłą jesień w górach. Już w Zakopanem i w Tatrach pada deszcz. Góry schowały się za chmurami. Na razie jest jeszcze w miarę ciepło. Termometry w Zakopanem wskazują plus 12-13 stopni.

Sytuacja zacznie się jednak zmieniać już w nocy z piątku na sobotę. Przede wszystkim nadciąga ochłodzenie. Co prawda weekend prognozowany jest pochmurny i raczej bez deszczu, jednak zimy. W sobotę i niedzielę na Kasprowy Wierchu termometry mają wskazać ok. 1 stopnia powyżej zera. Odczuwalna jednak temperatura będzie na poziomie minus 2 stopni.

Chłodniej będzie na Rysach. Tam przez cały weekend temperatura będzie na minusie – ok. 2-5 stopni. W niedzielę nad ranem odczuwalna zaś może wynieść aż minus 10 stopni. Do tego w nocy z soboty na niedzielę na szczytach może spaść śnieg. To oznacza, że szlaki będą bardzo śliski i niebezpieczne.