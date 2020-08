Tatry. Para polskich turystów spędziła całą noc w górach w oczekiwaniu na pomoc słowackich ratowników

- Było już późno w nocy, gdy para polskich wspinaczy (w wieku 56-lat mężczyzna i i 30-lat kobieta) skontaktowała się z naszą centralą i poinformowała, że zgubiła się i utknęła w południowo-zachodniej ścianie Kieżmarskiego Szczytu - czytamy na stronie internetowej Horskiej Zachrannej Służby, odpowiednika polskiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Przez telefon ustaliliśmy, że mają sprzęt i ciepłą odzież. Zalecono im więc biwakowanie w górach. Akcja ratunkowa ruszyła, gdy tylko zaświtało.

Śmigłowiec słowackich służb górskich wystartował około godziny 5 nad ranem i zabierając dwóch ratowników udał się w stronę ściany. Akcja nie przebiegała jednak gładko. Z powodu silnego wiatru Polaków nie udało się wciągnąć na linie na pokład śmigłowca. Dlatego pilot helikoptera lądował przy Skalnym Plesie i tam podpiął jednego z ratowników do liny. Następnie taki zestaw poleciał ponownie pod ścianę, gdzie ratownik górski przypiął do siebie jednego z Polaków. Ta dwójka na linie została ponownie przetransportowana do jeziora. Operację powtórzono dwukrotnie. Ostatecznie taternicy zostali przetransportowani do Starego Smokowca. Nie mieli obrażeń. Musieli wypełnić dokumenty potwierdzające, że są ubezpieczeni.