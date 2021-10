Tatry Słowackie. Najpierw znaleźli plecak, a potem ciało 41-letniego turysty z Polski

Mężczyzna najprawdopodobniej zginął w sobotę 30 października. - Wtedy to w rejonie Białczańskiej Przełęczy Wyżniej działający tam taternicy wypatrzyli porzucony plecak - mówi Krzysztof Długopolski. Rozpoczęły się poszukiwania w tym rejonie Tatr. Z uwagi na fakt, że rejon ten - Żabiej Grani w Tatrach Wysokich - znajduje się na granicy polsko-słowackiej, TOPR o pomoc poprosił ratowników Horskiej Zachrannej Służby.

Słowacy przeszukiwali rejon Żabiej Doliny Białczańskiej przez całą noc - jednak bez efektu. W niedzielę rano TOPR zaczął poszukiwania przy użyciu śmigłowca i dronów. Przed południem z pokładu śmigłowca udało się wypatrzeć ciało. Znajdowało się ono w rejonie Żabiego Mnicha.

Polscy ratownicy - mimo trudnych warunków (wiał silny wiatr) - przy użyciu wyciągarki wciągnęli ciało zmarłego do śmigłowca, a następnie przetransportowali na dół. Z uwagi na fakt, że znajdowało się ono po słowackiej stronie, zostało przekazane słowackiej policji. Jak zaznacza TOPR, na 99 proc. to ciało mężczyzny, do którego należał znaleziony wcześniej plecak.