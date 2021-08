Tatry. Spacerowali z transparentami w obronie praw koni z Morskiego Oka Łukasz Bobek

Spacerowali po drodze do Morskiego Oka z transparentami sprzeciwiającymi się ciężkiej pracy koni na górskim szlaku. Szli mimo padającego deszczu. - Stwierdziliśmy, że skoro konie idą, to my tym bardziej możemy - mówią uczestnicy spontanicznej akcji.