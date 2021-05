Tatry. Tak ćwiczą ratownicy TOPR - na szczytach, w zimowych warunkach i ze śmigłowcem

Regularne ćwiczenia to konieczność - by być maksymalnie przygotowanym do niesienia pomocy w górach. Dlatego w ostatnich dniach TOPR wyleciał w góry na szkolenia.

- Grupa ratowników TOPR odbyła szkolenie z zakresu transportu rannego w stromym śnieżnym terenie. Ratownicy z pomocą śmigłowca Sokół dostali się na Wielką Galerię Cubryńską, skąd rozpoczęli ponad 700 metrowy "transport" osoby poszkodowanej - informuje TOPR.

Jak widać po zdjęciach, choć mamy pełnię zimy, w wyższych partiach gór wciąż jest pełnia zimy. W górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

- W wyższych partiach Tatr pokrywa śnieżna jest zróżnicowana w zależności od wystawy. Śnieg w godzinach porannych jest miejscami twardy, natomiast w godzinach popołudniowych, w miejscach nasłonecznionych robi się mokry, grząski i przepadający. Gdzieniegdzie śnieg jest wytopiony do warstwy skał. Utrudnieniem w partiach graniowych i szczytowych jest wzmagający się silny wiatr. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego i dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Na niżej położonych szlakach i drogach dojściowych do schronisk śnieg w wielu miejscach wytopił się już całkowicie. Są jednak miejsca, zwłaszcza zacienione, gdzie nadal zalega - jest to mokry, często ubity śnieg, na którym jest ślisko. Na wielu szlakach występuje błoto pośniegowe oraz kałuże. Jest bardzo mokro - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.