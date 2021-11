Tatry. Turyści pomogli uratować dwóch wędrowców. Podjęli resuscytacje przed przybyciem TOPR

Chodzi o dwie akcje w rejonie kopuły szczytowej Ciemniaka w Tatrach Zachodnich. Jedna miała miejsce w piątek, a druga w niedzielę. W obu przypadkach turyści w wieku ok. 60 lat doznali zawału serca na szlaku. W obu przypadkach na szczęście wokół byli ludzie, którzy wiedzieli co robić w takich przypadkach.

- Te dwa przypadki pokazują dobitnie, że każde ogniwo w tej pierwszej pomocy jest istotne – mówi Łukasz Migiel, ratownik TOPR i ratownik medyczny, który brał udział w obu akcjach ratunkowych.

Zarówno w piątek, jak i w niedzielę, gdy turyści doznali zawału serca, świadkowie, którzy byli na miejscu, rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. Sprawdzili oddech, drożność dróg oddechowych, zaalarmowali TOPR i rozpoczęli resuscytację. Śmigłowiec ratunkowy pojawił się na miejscy w przeciągu 10-15 minut. Potem ratownicy przejęli resuscytację wykorzystując swój sprzęt, wiedzę i umiejętności. W przypadku piątkowego zdarzenia, ratownikom udało się jeszcze w górach przywrócić nie tylko oddech 57-letniemu mężczyźnie. Co więcej, turysta odzyskał pełną świadomość do tego stopnia, że ratownicy TOPR mogli przeprowadzić z nim wywiad. - Mężczyzna w pełni świadomy został przekazany do szpitala w Zakopanem – mówi Łukasz Migiel. Od czasu utraty świadomości do odzyskania jej minęło ok. 20-25 minut.