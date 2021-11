Tatry. Uwaga na górskie wędrówki. W wyższych partiach lód i niebezpiecznie

Wszystko wskazuje na to, że od czwartku pod Giewont przyjedzie sporo turystów. Branża hotelarska potwierdza, że zainteresowanie długim weekendem jest spore. To oznacza, że dużo ludzi może ruszyć na górskie szlaki, by podziwiać jesienne widoki.

- Warunki do uprawiania turystyki są niekorzystne. Na wielu szlakach, zwłaszcza w wyższych partiach Tatr, występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Powyżej górnej granicy lasu zalega cienka warstwa świeżego śniegu. Opady deszczu ze śniegiem oraz niski pułap chmur znacznie ograniczają widzialność w tej części Tatr, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.