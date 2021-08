Tatry. Wypadek za wypadkiem. Spadają kamienie na wędrowców. TOPR cały czas w akcji

- Spadł, jednak nie doznał urazów. Został przetransportowany śmigłowcem do Zakopanego - mówi Krzysztof Długopolski, ratownik TOPR.

Sobota dla ratowników TOPR zaczęła się od wezwania do Żlebu Honoratka na Orlej Perci. Zgłoszenie brzmiało dramatycznie: upadek z wysokości . Na miejsce poleciał śmigłowiec TOPR. Okazało się, że wędrowiec miał bardzo dużo szczęścia.

Potem nadeszły kolejne wezwania - również z partii wysokogórskich. Najpierw w rejonie Koziej Przełęczy wędrowiec doznał urazu nogi spowodowanej spadającym kamieniem. Kolejny wypadek był w rejonie Skrajnego Granatu. Tam wędrowiec doznał urazu głowy - również na skutek spadającego kamienia. W obu przypadkach na miejsce wypadku poleciał śmigłowiec ratunkowy.

Ratownicy TOPR apelują do wybierających się w wyższe partie gór, by zabierali ze sobą kaski. Mogą one być przydatne zwłaszcza, gdy w górach panuje spory ruch i ktoś nad nami może strącić niechcący kamień.