Tatrzańska Łomnica - najwyżej położone miejsce w Tatrach, gdzie można wjechać kolejką. I zrobić sobie zdjęcie na tarasie widokowym Aurelia Lupa

Łomnica to po Gerlachu drugi co do wysokości szczyt Tatr, który do około 1860 roku był uważany nawet za najwyższy wśród tatrzańskich szczytów. Położony jest w słowackich Tatrach Wysokich na wysokości 2634 m. n.p.m. na szczyt wywiezie was mały czerwony wagonik. W trakcie jazdy czekają was niezapomniane widoki.