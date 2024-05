Te fotoradary w Małopolsce zrobiły najwięcej zdjęć. Po kilka tysięcy wykroczeń na jeden fotoradar. W tych miejscach lepiej uważać

Te fotoradary w Małopolsce mają najwięcej pracy

Spoglądając na dane z roku bieżącego już widać, gdzie kierowcy mają "ciężką nogę". Póki co najwięcej zdjęć zrobił fotoradar w Krzyszkowicach - łącznie od stycznia do kwietnia - włącznie - udokumentował 2 931 naruszeń (najwięcej w marcu - 837). Drugi na liście jest fotoradar w Liszkach - 2 337 zdjęć (najwięcej w lutym - 650), i w Krośnicy - 1 464 (najwięcej w kwietniu - 520).

Kary są surowe

Przypominamy, że taryfikator mandatów w 2024 roku to duży wzrost ich wysokości. Wcześniej najwyższa kara za przewinienie drogowe to mandat w wysokości 500 zł. Teraz z kolei jest to kwota dziesięciokrotnie większa - czyli 5 tys. zł. Jeśli zaś sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść aż 30 tys. zł.