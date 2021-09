Tiago Cantoro. Wielki dzień wychowanka Wisły Kraków. Debiut i gol w ekstraklasie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Tiago, rocznik 2001, dzieciństwo spędził w Krakowie, jego taty nikogo tutaj przedstawiać nie trzeba. Mauro zdobywał z Wisłą mistrzowskie tytuły, obu synów zapisał do szkółki piłkarskiej "Białej Gwiazdy". Mauro junior drogą ojca nie poszedł, ale Tiago - jak najbardziej.

Wisła Kraków. Odeszli latem 2021 roku. Jak sobie radzą w now...

Cantorowie, Argentyńczycy, wyjechali z Polski w 2010 roku. Najpierw do ojczyzny, ale po paru latach przenieśli się do Peru. Tam piłkarską karierę zakończył w 2015 roku Mauro, który w peruwiańskiej lidze grał już wcześniej, w latach 90. Dwa razy, w 1998 i 1999 roku, został mistrzem tego kraju, będąc zawodnikiem - no, zgadnijcie - Universitario de Deportes.