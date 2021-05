To może być pierwszy transfer Cracovii w letnim okienku

Obrońca z Czech na celowniku Cracovii

Na celowniku znalazł się Jakub Jugas, czeski obrońca, jako pierwszy podał tę informacje portal sportowefakty.

Jugas jest środkowym defensorem, ma 29 lat. Jest zawodnikiem Slavii Praga wypożyczonym do Slovana Liberec (obecnie 6. zespół czeskiej ekstraklasy). 30 czerwca skończy się jego wypożyczenie i będzie wolnym zawodnikiem. Jego obecna wartość rynkowa według portalu transfermarkt to 650 tys. euro. W Slovanie zagrał w tym sezonie w 22 meczach w lidze. Gra bardzo czysto jak na defensora, został ukarany tylko jedną żółtą kartką.

Wychowanek FC Zlin występował w nim w latach 2010 – 2017, w międzyczasie będąc wypożyczanym do FK Pribram i Zbrojovki Brno. Ze Zlinem zdobył Puchar Czech, a w lipcu 2017 za 570 tys. euro pozyskała go Slavia Praga. Już po pierwszym sezonie w klubie ze stolicy Czech świętował mistrzostwo kraju. Grał w Lidze Europy (6 spotkań) w sezonie 2018/2019, a następnie doznał kontuzji. Po wyleczeniu jej był wypożyczany do Mladej Bolelav i Jablonca, a ostatnio do Liberca. W Slavii już nie zagrał. Ogólnie w czeskiej ekstraklasie rozegrał 205 meczów, w których zanotował osiem bramek i zaliczył trzy asysty.