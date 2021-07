To niemożliwe, by po tysiącu ludzi, którzy tu żyli, nie została bodaj jedna łyżeczka!

Skąd w Pani ta fascynacja judaizmem?

Szukając w historii rodziny jakichkolwiek powiązań żydowskich - bo wszyscy mi mówili: ,,co to za dziwna miłość, coś musisz mieć w genach", usłyszałam od mamy: ,,Genów żydowskich nie masz, ale kilka kropel mleka od żydowskiej matki, tak". Mama pochodziła z kieleckiego, z niewielkiej wsi Broniszów, koło Kazimierzy Wielkiej. Gdy wybuchła wojna i były bombardowania, schronili się wspólnie z rodziną żydowską w jarze, tuż za domem. Gdy jednak sytuacja się przedłużała, babcia poszła nakarmić bydło, czy przynieść coś do jedzenia, a moja maleńka wówczas mama zaczęła za nią płakać. I wtedy ta żydowska mama, która miała niemowlę przy piersi, na moment przystawiła do niej moją 2-letnią mamę, by ją uspokoić. Niestety, ci ludzie zginęli w Zagładzie. Razem z innymi Żydami zostali wywiezieni do Skalbmierza i wymordowani, podobnie jak było to w Mszanie. Potem tata opowiedział swoje świadectwo, gdy jako 7-8 latek był świadkiem zastrzelenia na ulicy Mszany Dolnej ojca-Żyda, który z dwoma małymi synkami i wózkiem, zbierał prawdopodobnie złom. Gestapowiec idący z drugiej strony podobno bez żadnego powodu wyjął pistolet i na oczach tych chłopców zastrzelił ojca. Potem kazał im załadować ciało na wózek i zawieźć na cmentarz. Tata jeszcze w późnej starości, opowiadając to, wzruszał się i łamiącym głosem mówił, że do dziś brzmi mu w uszach rozpaczliwy płacz tych chłopców. Mając w pamięci takie historie, nietrudno zrozumieć, że poczułam się niejako zobowiązana, by tę pamięć po zamordowanym narodzie ratować.