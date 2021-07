Tokio 2020. Polska przegrała z Iranem w pierwszym meczu igrzysk. Vital Heynen: Ta rzecz rozczarowała mnie najbardziej

Hala Ariake – obiekt godny igrzysk. Wybudowany za 320 mln dolarów i zaprojektowany dla 12 tysięcy widzów. W środku urządzony na wysoki połysk, z drewnianym sklepieniem oraz dominującymi czernią i czerwienią. Tak, tu można walczyć o olimpijskie medale. Brakowało tylko jednej rzeczy – kibiców, którzy mogliby wypełnić ten obiekt życiem. Gdy zatrzymywano puszczaną w przerwach muzykę, cisza aż kłuła w uszach. Słychać było tylko pojedyncze oklaski polskich zawodników rezerwowych i komendy rzucane na placu gry. Raz ze swoją relację na żywo przebił się nawet irański dziennikarz.

Polacy dopiero zapoznawali się z tą halą, choć to wytłumaczeniem porażki na otwarcie olimpijskiego turnieju być nie może. - Nie ma co panikować. My nigdy nie budujemy najwyższej formy na pierwsze spotkanie. Zawsze tak było, że na takich imprezach rozkręcamy się z meczu na mecze. Wiele turniejów za nami, były lepsze i gorsze momenty, ale nigdy nie graliśmy od samego początku na najwyższych obrotach i tak odbieram tę przegraną – mówił Fabian Drzyzga.