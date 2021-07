Tokio 2020. Tu też nie ma medalu. Łzy po porażce polskich szpadzistek z Estonią. "To będzie boleć"

Najpierw były wielkie nadzieje, a potem wielkie rozczarowanie. - Wiedziałyśmy, że możemy zdobyć medal. Dlatego ta porażka tak boli – mówił, próbując powstrzymać łzy, Renata Knapik-Miazga. Polskie szpadzistki przegrały w ćwierćfinale turnieju drużynowego z Estonią.

To miał być pierwszy polski sukces na igrzyskach w Tokio, bo jeśli nie one, to kto? Druga drużyna w światowym rankingu, doświadczona i zgrana ekipa, otrzaskana na poważnych turniejach. Polskie szpadzistki same otwarcie snuły medalowe plany. A te rozsypały się w ostatnich dwóch pojedynkach w meczu z Estonią. Kiedy końcowe szarże Ewy Trzebińskiej udanie skontrowała Julia Beljajewa, zapewniając swojemu zespołowi zwycięstwo 29:26, łzy polały się po raz pierwszy. - Nie udało się i trudno przyjąć to do wiadomości – mówiła potem Knapik-Miazga, z trudem opanowując trzęsący się głos. Polki spodziewały się zaciętego meczu, z Estonkami z reguły walczą do ostatniego trafienia. Mocna drużyna, ze świeżo upieczoną brązową medalistką w turnieju indywidualnym Katriną Lehis, byłą mistrzynią świata Beljajewą i solidną Eriką Kirpu. Niedawno Polki z nimi wygrały.

- Paradoksalnie, po słabszym starciu – skwitowała Knapik-Miazga. Teraz sytuacja na planszy długo układała się po myśli naszych reprezentantek, w pewnym momencie prowadziły 14:10. Dramat zaczął się w przedostatnim pojedynku, przed nim Biało-Czerwone jeszcze prowadziły jednym punktem. Lehis w starciu z Aleksandrą Jarecką wygrała 4:2. Wszystko zostało na barkach Trzebińskiej i Beljajewej. - Wojna nerwów? Od początku było duże napięcie, ale sądzę, że my byłyśmy dość spokojne w tym starciu. Wiele takich meczów stoczyłyśmy, w szpadzie kończą się one z reguły w ostatniej walce. Różnica trzech trafień to jest właściwie kontakt, więc choć prowadziłyśmy przez większość spotkania, to cały czas było blisko – tłumaczyła Knapik-Miazga. - Na pewno nie pękłyśmy, gdyby tak było, to skończyłoby się dziesięcioma trafieniami różnicy. Ostatni pojedynek to już było pół na pół, właściwie było o włos. Walczyłyśmy do końca, dałyśmy z siebie wszystko i to jest jedyna satysfakcja, jaką możemy mieć po tym turnieju. Emocje na pewno się wyleją, każda z nas jest rozczarowana wynikiem.

Emocje wylały się już wcześniej, tuż po ćwierćfinale trener kadry Bartłomiej Język pocieszał załamaną Jarecką. Bo to nie był koniec, trzeba było jeszcze skoncentrować się na kolejnych meczach, które ustawiały klasyfikację na miejscach 5-8. W pierwszym Polki pokonały Reprezentację Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, w drugim przegrały z USA. Ostatecznie w olimpijskim turnieju zostały sklasyfikowane na 6. miejscu. - Bardzo ciężko walczy w takich okolicznościach, po tak bolesnej przegranej – komentowała Knapik-Miazga, którą w ostatnim starciu zastąpiła na planszy rezerwowa Magdalena Piekarska-Twardochel. - Podeszłyśmy do tego turnieju z chłodną głową. Nie przyjechałyśmy na pewniaka, bo wiedziałyśmy, że faworytek jest wiele i my też jesteśmy w gronie - kontynuowała krakowianka. - Przez ostatnie lata wykonałyśmy olbrzymią pracę i stworzyłyśmy świetną drużynę, która wygrywała turnieje Pucharu Świata, która zdobyła medal mistrzostw świata i dwa medale mistrzostw Europy. I to jest nasz olbrzymi sukces. Teraz po prostu się nie udało. I to będzie boleć.

