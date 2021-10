Tomasz Bereźnicki: Moje piosenki mają lokalny koloryt i dzięki temu ta płyta jest spójna

- Skąd u ciebie muzyczne zainteresowania?

- Właściwie od początku robię jedno i drugie równolegle. Jak na razie nagrałem dwukrotnie muzykę do moich komiksów – najpierw piosenki, a potem utwory instrumentalne. Płyty zawierające te nagrania zostały dołączone do moich publikacji. W 2007 roku zacząłem współpracę z zespołem Kremlowskie Kuranty.

- Jak doszło do tej współpracy?

- Kiedy poznałem się z liderem tego zespołu – Irkiem Dańko, poprosił mnie on o zrobienie dla nich okładki na płytę „Tam ta da dam”. Zgadaliśmy się wtedy, że gram na gitarze – i zostałem poproszony o wykonanie kilku solówek na tym albumie. Potem poszło dalej: skomponowałem dla Kremlowskich Kurantów piosenkę „Przemyśl mnie”. Z czasem stało się więc tradycją, że gram na kolejnej płycie zespołu. W sumie zrobiłem dla nich cztery utwory. Są one trochę inne – ale pasują do ich stylu.