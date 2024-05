Tomasz Strzelczyk, twórca vloga „Oddaszfartucha” zdradza przepis na szarpaną wołowinę

Szarpana wołowina czy wieprzowina podbiły podniebienia smakoszy na całym świecie. Nic dziwnego – tak przygotowane mięso jest niesamowicie pyszne, soczyste i dosłownie rozpływa się w ustach. Co więcej - można je jeść solo, ale też jako dodatek do innych dań. Wyjątkowe wrażenia smakowe są zasługą powolnej, wielogodzinnej obróbki termicznej w niskiej temperaturze. Na szczęście nie musisz spędzać w kuchni całego dnia – istnieją sposoby, dzięki którym przygotujesz je nawet w 2 godziny. Uczestnik IV edycji Masterchefa i twórca vloga „Oddaszfartucha” Tomasz Strzelczyk zdradza swoje sposoby na szarpane mięso, zarówno w wersji tradycyjnej jak i ekspresowej!

Sekretem szarpanego mięsa jest jego wcześniejsze zamarynowanie, a następnie pieczenie przez kilka godzin w niskiej temperaturze. Nie jest to potrawa dla niecierpliwych lub zabieganych – przyrządzając szarpane mięso w tradycyjny sposób musisz liczyć się z tym, że wołowina lub wieprzowina potrzebują trochę czasu. Najpierw na wchłonięcie marynaty, co powinno trwać całą noc. Następnie spędzą w piekarniku kilka godzin – niektóre przepisy mówią nawet o 6-8 godzinach pieczenia! Okazuje się jednak, że szarpane mięso można przygotować znacznie szybciej, do czego niezbędny jest multicooker. Tego typu urządzenie nie tylko skraca czas gotowania do minimum, co przekłada się na oszczędność prądu, wyklucza też konieczność marynowania i zmniejsza ilość naczyń do zmywania. Sprawdź, jak przygotować szarpaną wołowinę i wieprzowinę oraz do czego je wykorzystać!

Jak przyrządzić rwaną wieprzowinę?

Najpopularniejszym szarpanym mięsem jest rwana wieprzowina, czyli pulled pork, przypisywany kuchni amerykańskiej.

Jaki kawałek wieprzowiny wybrać? Postaw na poprzerastaną tłuszczem łopatkę wieprzową bez kości. Na początek natrzyj ją przyprawami – do klasycznego pulled pork doskonale pasuje kumin, mielone ziarna kolendry, pieprz, sól, świeżo wyciśnięty czosnek oraz papryka słodka i pikantna. Jeśli chcesz, aby danie miało aromat wędzenia możesz dodać także paprykę wędzoną. Nie zapomnij o brązowym cukrze, który sprawi, że skórka się pięknie skarmelizuje – w zależności od wielkości kawałka dodaj 1-2 łyżeczki każdej z przypraw. Zamarynowane mięso odstaw do lodówki na minimum kilka godzin.

Następnie możesz je podsmażyć na patelni lub włożyć od razu do naczynia żaroodpornego i piec w piekarniku nagrzanym do ok. 120 stopni, z ustawieniem góra-dół. Czas pieczenia zależy od ilości wieprzowiny – na każde pół kilo zakłada się średnio od półtorej do 2 godzin. Po upieczeniu mięso musi chwilę odpocząć – gdy lekko ostygnie zacznij „szarpanie” widelcem.

Porada Tomasza Strzelczyka

– Mięso przed marynowaniem można dodatkowo namoczyć w solance, dzięki czemu będzie jeszcze bardziej aromatyczne i kruche. Do jej przygotowania potrzebujemy przegotowanej, letniej wody i soli – na każde 100 ml wody dajemy 10 g soli. Do roztworu dodajemy kilka listków laurowych oraz ziele angielskie, po czym zalewamy nim mięso, aż będzie zupełnie przykryte. Pozostawiamy je tak na kilkanaście godzin, a przed właściwym przyprawianiem dokładnie osuszamy - podpowiada Strzelczyk. Tomasz Strzelczyk, twórca vloga „Oddaszfartucha”. - Dla osób, które chcą przyrządzić rwane mięso szybciej, idealnym rozwiązaniem są multicookery z funkcją szybkowaru. Eliminują one konieczność marynowania – ciśnienie ‘’wtłacza” aromaty do środka mięsa już w trakcie gotowania. Gwarantuje to niesamowitą intensywność i głębie smaku oraz pozwala na rozpoczęcie obróbki termicznej od razu po zakupie wieprzowiny czy wołowiny. Dodatkowo jej czas znacznie się skraca – 2 kilogramy łopatki wieprzowej będą gotowe w ok. 80 min, co w piekarniku trwałoby znacznie dłużej – mówi Tomasz Strzelczyk, kucharz i ekspert marki Instant Pot.

A może szarpana wołowina?

Do przygotowania szarpanego mięsa idealnie nadaje się również wołowina, a konkretniej łata wołowa, łopatka, karkówka lub rozbratel. Przyrządza się je tak jak wieprzowinę – temperatura i czas pieczenia są takie same. W kwestii przypraw – sprawdzą się te do pulled pork, ale możesz wypróbować też inne, równie smakowite rozwiązania. Jednym z nich jest nasmarowanie wołowiny musztardą, a następnie wmasowanie w nią oregano, papryki, soli, brązowego cukru, czosnku i cebuli granulowanej oraz kminu rzymskiego.

Zwolennicy azjatyckich smaków mogą natrzeć mięso chińską mieszanką przypraw zawierającą m.in. anyż, goździki, cynamon czy imbir i wymieszać ją z sosem sojowym. Inną opcją jest podsmażenie pokrojonych warzyw – np. papryki, pora, czosnku i cebuli, a następnie dodanie do nich bulionu lub przecieru pomidorowego, podgotowanie kilka minut i doprawienie do smaku. Takim wywarem zalewa się wcześniej podsmażony kawałek wołowiny i piecze całość w piekarniku.

– Nacieranie marynatą najlepiej jest zrobić na desce do krojenia – wystarczy wysypać na nią mix przypraw i pocierać po nim mięsem z każdej strony. Przyrządzanie szarpanej wołowiny czy wieprzowiny w piekarniku, oprócz czasu potrzebnego na ich przyrządzenie i upieczenie, wymaga także poświęcenia chwili na zmywanie. Do sprzątnięcia mamy m.in. deskę lub naczynie, w którym marynowaliśmy, patelnię, garnek oraz blachę lub naczynie żaroodporne. W przypadku multicookerów i szybkowarów wszystkie te czynności wykonujemy w jednym miejscu. Tego typu urządzenia umożliwiają smażenie, pieczenie i gotowanie w jednym „garnku”. Dzięki temu nie tylko mamy mniej naczyń do zmycia, gotujemy szybciej, ale zachowujemy też wszystkie smaki, które normalnie zostają na patelni, po zdjęciu z niej produktów – komentuje Tomasz Strzelczyk, ekspert marki Instant Pot i uczestnik IV edycji programu Masterchef Polska.

Szarpane mięso – do czego wykorzystać?

Kiedy już wiesz, jak przyrządzić rwaną wołowinę i wieprzowinę pojawia się pytanie – z czym je jeść? Tak naprawdę doskonale sprawdzą się niemalże jako dodatek do każdego posiłku – od śniadania, po lunch, obiad i kolację. Oczywiście nie chodzi o to, żeby przez cały dzień jeść to samo, ale w tym przypadku ostrzegamy – ten smak uzależnia. Ogromną zaletą tak przygotowanego mięsa jest to, że smakuje równie dobrze na ciepło, jak i zimno.

– W wersji śniadaniowej szarpane mięso można wykorzystać do wrapów z jajecznicą i awokado albo zaserwować z jajkiem sadzonym oraz sałatką z pomidorów i cebuli. Na lunch warto postawić na kanapki – wystarczy zapakować w ulubione pieczywo trochę warzyw, mięso oraz sosy – polecam barbecue lub majonez wymieszany z odrobiną ostrej srirachy. W wydaniu obiadowym lub na kolację idealnie sprawdzi się jako dodatek do opiekanych ziemniaków lub ryżu i surówki czy wypełnienie burgerów albo azjatyckich bułeczek bao. To także niezbędny element meksykańskiej uczty, którą zachwycisz swoich gości. Szarpana wołowina i wieprzowina królują na stołach w Meksyku – dodaje się je do tacos, enchilady, nadziewa nimi tortille, a także je samodzielnie – radzi Tomasz Strzelczyk.

Delikatne, rozpadające się na cienkie włókna pod naciskiem widelca mięso nie jest trudne w przygotowaniu. Największym problemem jest czas, jaki trzeba poświęcić na jego przyrządzenie, ale dzięki nowoczesnym sprzętom kuchennym jak multicookery można go łatwo rozwiązać. Przygotowujesz imprezę dla znajomych albo obiad w rodzinnym gronie? Koniecznie przygotuj szarpane mięso i zachwyć najbliższych wyjątkowym smakiem!

