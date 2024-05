Tomasz Tułacz, trener Puszczy: Mam złą wiadomość...

Emocjonujący mecz

- To był bardzo emocjonujący mecz, były różne fazy i różne momenty w tym spotkaniu – podsumował. - Na koniec musimy być zadowoleni z tego punktu, bo były momenty w których mogliśmy stracić bramki. Mam wrażenie, że zgłupieliśmy po otrzymaniu przez przeciwnika czerwonej kartki. Po prostu jakbyśmy myśleli, że mecz się sam wygra, że nie trzeba być czujnym, ostrożnym, a przede wszystkim złapaliśmy „głupawkę”. Organizacja gry była na poziomie trampkarskim, byliśmy rozciągnięci wszerz i wzdłuż, były zostawione przestrzenie. Nie broni się na tym poziomie na 80 metrach. To rozciągniecie spowodowało, że straciliśmy bramkę. Wiemy, jakich zawodników ma Górnik jeśli chodzi o wykorzystywanie tych przestrzeni, jaką szybkością dysponują i Kapralik i Ennali i do tego mądrze wykorzystujący tę szybkość Lukas Podolski. I zapłaciliśmy za to, przegrywaliśmy do przerwy. Cieszę się, że był moment, w którym potrafiliśmy zareagować. Złapaliśmy rytm po przerwie spowodowanej racami. Wykorzystaliśmy nasz największy atut i wydawało się, że jesteśmy w momencie gry, w którym możemy pokusić się o zwycięstwo, dzięki dobrej postawie Zycha, który wybronił sytuację na 2:0 z Kapralikiem. Potem był katastrofalny błąd mojego piłkarza i w końcówce mieliśmy trochę szczęścia, przy sytuacji Siplaka, Zych zachował się dobrze. To ważny punkt, trochę było za bardzo nerwowo, za mało pewnie z piłką, ale jesteśmy gotowi na ostatni mecz i w nim musimy zapewnić sobie utrzymanie, grać trochę inaczej, odważnie, z większym przekonaniem jeśli chodzi o działania ofensywne. Trenerowi Urbanowi gratuluję pozycji Górnika, tego jak funkcjonował w tym sezonie. Bierzeemy ten punkt jako dużą zdobycz i zobaczymy, co się wydarzy. Jesteśmy nastawieni, że ostatni mecz musimy wygrać.