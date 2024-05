Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: Mam jeszcze jedno marzenie

- Od początku byliśmy postrzegani jako zespół, który nie powinien się znajdować w tym towarzystwie – mówi Tułacz. - Były dwa kluczowe momenty. Pierwszy to wygrana ze Stalą Mielec po dwóch porażkach. Zmieniliśmy ustawienie, bo wcześniej graliśmy dwoma napastnikami, byliśmy bardzo optymistycznie, wręcz euforycznie nastawieni. Zweryfikowaliśmy to jednak, ale przeszliśmy na inne ustawienie, z innymi zadaniami. Potem był trudniejszy okres, a dobra passa zaczęła się od zwycięstwa z Wartą na wyjeździe. Zbieraliśmy doświadczenie i było to widać w II rundzie, w której przegraliśmy tylko cztery mecze, żadnego wyżej niż jedną bramką. A potrafiliśmy wiele wygrać i jako jedyny beniaminek mieliśmy do końca szansę na to, by zostać w tej lidze. Mamy 40 punktów, jesteśmy na 12. miejscu. To coś nieprawdopodobnego. Gdyby ktoś oceniał nasze szanse przed ligą to…. Wiadomo, że mówiono, że to kopciuszek, beniaminek z małego miasteczka. Mam jeszcze jedno marzenie – zagranie na stadionie Puszczy w Niepołomicach w ekstraklasie. Dla tych kibiców, którzy nas wspaniale dopingowali, by mieli przyjemność oglądać nas w ekstraklasie. Myślę, że byłoby to takie spełnienie trenerskie.

- Najistotniejsze było dla nas wygarnie meczu – kontynuuje Tułacz. - Zawodnicy chyba sami nie wierzyli w to, co się stało. Wiedzieliśmy o wynikach, ale nasz mecz był kluczowy dla funkcjonowania drużyny. Chciałem podziękować kibicom, którzy dali przykład nieprawdopodobnego zaangażowania, nie jest to łatwe stworzyć takiej atmosfery w tak małym środowisku, to nowy trend w polskiej piłce. Moim zawodnikom należą się gratulacje za to, że stworzyli superzespół, wspierali się kiedy nie szło. Chcę podziękować sztabowi, kapitalna grupa ludzi się tu spotkała. Dziękuję Januszowi Pieprzycy, Markowi Bartoszkowi, burmistrzowi, wielkie słowa uznania dla wszystkich. Niepołomice to przepiękna miejscowość, urokliwa. Dziękuję też wszystkim trenerom współpracującym z młodzieżą. Oby się tylko rozwijali.

- Nie chcę, żeby zabrzmiało to infantylnie, że trener jest zachwycony – mówi szkoleniowiec Puszczy. - Awans to była nieprawdopodobna sprawa, a utrzymanie to kosmos. Wszyscy muszą mieć ogromną satysfakcję, bo nie zrobił tego Tułacz, a my wszyscy razem. Jesteście wielcy! A co jest trudniejsze? To rzeczy bardzo podobne, a powtarzam - utrzymanie w ekstraklasie to kosmos.

Aleksandar Vuković (trener Piasta) tak ocenił ten mecz: - Porażka, która boli, trzeba powiedzieć, że ten mecz nie miał takiej rangi dla nas, co było czuć w II połowie. Do przerwy było lepiej, mieliśmy kilka okazji, zabrakło niewiele, byśmy objęli prowadzenie. Słaba była II połowa w naszym wykonaniu, a zwycięstwo gospodarzy było zasłużone. Teraz jest czas na przeanalizowanie sezonu, ten mecz nie zaważy. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z sezonu w ekstraklasie, o ile półfinał Pucharu Polski to jakieś osiągnięcie, o tyle z sezonu w ekstraklasie nie jesteśmy zadowoleni.