Tramwajowe fatum Krakowa. Opóźnia się dostawa nowych pojazdów. Powód? "Siła wyższa"

"Lajkoniki" mają długość 33,4 metra, są wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, automaty biletowe itd. Co kluczowe, są one niskopodłogowe i właśnie nimi zastępowane są w Krakowie stare tramwaje z wysoką podłogą, do których niełatwo jest wsiąść pasażerom (wciąż ponad 25 proc. tramwajów w Krakowie to tzw. pojazdy. wysokopodłogowe).

Niestety, ich produkcja dla Krakowa opóźnia się coraz bardziej. W kwietniu MPK informowało, iż "do Krakowa planowana jest dostawa 32. z kolei wagonu z fabryki Stadlera. To oznacza, że do zrealizowania pierwszego kontraktu obejmującego dostawę w sumie 50 tych nowoczesnych tramwajów pozostanie jeszcze tylko 18 tramwajów".

Sęk w tym, że to "tylko" robi wielką różnicę. Komplet tramwajów miał być dostarczony - zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami MPK - jeszcze w 2020 roku. A teraz okazuje się, że - jak podaje MPK - na komplet nowych tramwajów pasażerowie będą musieli jeszcze długo poczekać.