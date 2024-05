Trener Cracovii zapowiada zmiany. "Drużyna wymaga retuszu, potrzebna jest świeża krew"

Cracovia zakończyła sezon 2023/24 rozczarowującym wynikiem w Chorzowie, zajęła w ekstraklasie 13. miejsce, nic więc dziwnego, że drużynę czeka przebudowa. Mówił o tym podczas konferencji prasowej po sobotnim meczu z Ruchem Tomasz Jasik.

- Ruch wygrał zasłużenie. Był drużyną lepiej dysponowaną. Nasz mental nie dojechał. Nie byliśmy taką drużyną, jaką chcielibyśmy być w kolejnym sezonie. Mamy umiejętności piłkarskie, ale ich dziś nie pokazaliśmy - powiedział asystent trenera Cracovii. I dodał:

W tych rozgrywkach po dobrych, zwycięskich meczach z faworytami przychodziły spotkania z rywalami z dołu tabeli, których nie potrafiliśmy wygrać. To się musi zmienić. Zrobimy wszystko, by drużyna utrzymywała poziom. Widać, że jest potencjał, ale nie potrafimy go utrzymać przez dłuższy czas.

- To nie był dla nas sezon udany, ale zakończył się dobrym akcentem w postaci utrzymania. Teraz mamy trzy tygodnie odpoczynku i zaczynamy pracę nad tym, by drużyna poszła w górę tabeli. By takie mecze, jak dzisiejszy, przydarzały się jak najrzadziej.