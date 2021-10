Trener Limanovii Paweł Zegarek: Przegraliśmy, ale rywale chwalili nas za walkę [Wywiad]

W weekend przegraliście z liderem, Bruk-Bet II Termalicą w Niecieczy 0:2. Walczyliście, za co zebraliście pochwały, ale rywal i tak triumfował. Wydaje się, że jak na razie jest to zespół poza zasięgiem całej stawki.

Te dwie bramki, które straciliśmy do przerwy, nie były jakimiś wypracowanymi przez przeciwników. Rywal dochodził na dwudziesty, trzydziesty metr posyłając piłkę w nasze pola karne. Termalica grała tak, na ile jej pozwoliliśmy. Poza dwoma sytuacjami, gospodarze właściwie nie mieli więcej okazji. Z kolei my dwukrotnie potrafiliśmy wyjść z groźnymi kontrami, po których powinniśmy zdobyć gole. Kamil Palacz dwa razy znalazł się sam na sam przed bramkarzem z Niecieczy… Była jeszcze jedna sytuacja, gdy golkiper Termalicy próbował się „bawić” pod własną bramką i było blisko rzutu karnego, ale nasz zawodnik jednak nie dał się przewrócić w obrębie „szesnastki”. Arbiter pozostał niewzruszony. W drugiej połowie Paweł Matras trafił w poprzeczkę. Może gdyby udało nam się zdobyć tę kontaktową bramkę, mecz ułożyłby się inaczej. Ale teraz to już tylko gdybanie.