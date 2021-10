Triumf Sandecji Nowy Sącz. Kolejarz i Poprad w czołówce [Terminarz 4. liga, Liga Okręgowa, A i B Klasa]

„Duma Krainy Lachów” wywalczyła komplet punktów po trafieniu obrońcy Tomasza Boczka. Jak zauważył szkoleniowiec sądeczan nie było łatwo o wygraną.

- Odnieśliśmy bardzo cenne zwycięstwo, po bardzo trudnym meczu. Nie da się ukryć, że Podbeskidzie ma w swoich szeregach bardzo dobrych piłkarzy, którzy pamiętają jeszczec grę w ekstraklasie. Można powiedzieć, że dzisiaj nasi rywale zagrali właśnie na poziomie ekstraklasy, bo nie było widać różnicy, kiedy przyszło im grać w dziesięciu – skomentował Dudek.

- W piłce nożnej chodzi o to, by zdobywać punkty, a nie ładnie grać w piłkę. Z tego miejsca po raz kolejny mogę pogratulować mojemu zespołowi, bo jest to drużyna z charakterem, zespół chłopaków, który nie patrzy na to czy jest słońce czy deszcz, zawsze angażuje się w stu procentach, zawsze gra o zwycięstwo, dzisiaj też to było widać – dodał zadowolony.