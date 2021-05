Trzebinia. Przy rafinerii powstaje największa w Europie instalacja do produkcji glikolu. Imponująca inwestycja Orlen Południe [ZDJĘCIA]

Kraków. Postępują prace związane z budową linii tramwajowej do Górki Narodowej [ZDJĘCIA]

Trwa budowa linii tramwajowej Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Intensywne prace prowadzone są m.in. w rejonie ulic Opolskiej i Pachońskiego. Na odcinku od ul. Słomczyńskiego do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej powstaje tzw. wanna betonowa, po której będzie poruszać się tramwaj w rejonie zabudowy mieszkaniowej. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.