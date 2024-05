Trzydziestolecie hip-hopowej legendy. Kaliber 44 wystąpi 11 maja w krakowskim klubie Studio

Kaliber 44 powstał w 1994 roku w Katowicach z inicjatywy dwóch nastolatków - Joki i Daba. Wkrótce potem do zespołu dołączył Piotr Łuszcz, występujący jako Magik. Muzyką tworzoną przez trzech chłopaków zainteresował się Sławek Pietrzak, prowadzący w Warszawie niezależną wytwórnię SP Records. I to właśnie dzięki niemu dwa lata później światło dzienne ujrzał debiutancki album Kalibra 44 – „Księga tajemnicza. Prolog”. Zawierał on psychodeliczną wersję hip-hopu, wyraźnie odwołującą się do twórczości nowojorskiego projektu Wu-Tang Clan. Krążek sprzedał się w ilości ponad 100 tys. egzemplarzy.

W 1998 roku ukazała się druga płyta – „W 63 minuty dookoła świata”. Materiał stanowił odejście od konwencji hardkorowego rapu, ze względu na problemy z wykonaniem piosenek z debiutu na żywo. Mieszane opinie na temat albumu sprawiły, że w grupie doszło do zmian personalnych – odszedł Magik, a doszedł DJ Feel-X. Nagrany w tym składzie zestaw „3:44” nie odniósł już tak wielkiego sukcesu, jak poprzednie wydawnictwa Kalibra 44.