Uciekał przed policjantami… skuterem. Pościg za 40-latkiem z gminy Szczucin zakończył się w polach uprawnych

Pościg za uciekającym skuterem w Mędrzechowie

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 23 w centrum Mędrzechowa. Policjantów w trakcie nocnego patrolu zainteresował mężczyzna poruszający się na motorowerze. Funkcjonariusze jechali oznakowanym radiowozem, dodatkowo włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe wydając kierującemu jednośladem polecenie do zatrzymania się. Ten jednak nie zareagował, nacisnął mocniej na gaz i ani myślał spotkac się z policjantami.

W trakcie ucieczki mieszkaniec gminy Szczucin zjechał z jezdni i wjechał w pola uprawne, przeliczając możliwości skutera. To okazało się wielkim błędem. Nie był w stanie kontynuować jazdy i tym samym został po chwili zatrzymany przez goniących go policjantów.

Po sprawdzeniu personaliów uciekiniera w bazie danych okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto na jaw wyszło, że pojazd którym się poruszał nie jest zarejestrowany, nie posiada ubezpieczenia a tablica rejestracyjna, która była umieszczona na skuterze pochodziła z ciągnika rolniczego, który należy do mieszkańca Podkarpacia.