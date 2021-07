Upał coraz większy, a konie dorożkarskie mimo to na Rynku Głównym

FLESZ - Co Polacy robili w trakcie pandemii. Naukowcy zbadali nasz styl życia

Tymczasem w trakcie upałów wszyscy powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych przy Barbakanie, na alejkach Plant – w rejonie ulic Podzamcze, Siennej i Mikołajskiej. Ponadto dorożkarze mają obowiązek śledzić komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – szczególnie w zakresie prognozy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, dotyczących upału na terenie Krakowa.

Upały w Krakowie są coraz mocniejsze. W środę temperatura oscyluje wokół 30 st. C. W takich miejscach, jak Rynek Główny, gdzie praktycznie nie żadnych drzew, mamy "patelnię" i temperatura jest jeszcze wyższa. I właśnie w takim miejscu, obok Kościoła Mariackiego bezczynnie stoją konie dorożkarskie.

Dlaczego konie i dorożki cały czas są na Rynku? - Jeśli prognozy wskazują na temperaturę powyżej 30 stopni, to zakaz wjazdu dorożek na Rynek pojawia się z automatu. Jeśli nie ma zakazu, to wtedy wskaźnikiem jest termometr na Sukiennicach. Jeśli pomiar na nim przekracza ponad 28 stopni, to dorożki powinny zjechać z Rynku - mówi nam Dariusz Nowak, rzecznik magistratu.