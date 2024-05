Uroczyste obchody rocznicy powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu

Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień.

- Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej chronią granicy nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej. Stojąc na straży wschodniej granicy Polski, ochraniamy jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. To wszystko uprawnia mnie, aby użyć sformułowania, że nasza formacja jest sprawna, skuteczna i nowoczesna. Jak daje się zauważyć, sukcesem Naszej formacji nie jest tylko to, że trwa i istnieje, ale to, że się rozwija adekwatnie do sytuacji i zagrożeń - powiedział Komendant KaOSG gen. bryg. SG Adam Jopek podczas swego przemówienia.