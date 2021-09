Urynowicz: Odejdźmy od deklaracji ws. LGBT, bo grozi nam utrata pieniędzy

Został Pan odwołany z funkcji wicemarszałka województwa małopolskiego. Spodziewał się Pan takiego scenariusza?

Szczerze mówiąc, tak, nie było to tajemnicą, że koledzy z PiS w nerwowych wypowiedziach rozważali moje odwołanie. Nie jestem zaskoczony, a zniesmaczony: poróżniło nas coś, co we współczesnym świecie wydaje się oczywistością, czyli różnica zdań. Inne poglądy niekoniecznie muszą prowadzić do politycznych napięć, zwłaszcza, gdy dotyczą spraw fundamentalnych - przyszłości regionu, zabezpieczenia ogromnych środków finansowych z Brukseli na rozwój województwa. Ten obszar spraw powinien łączyć ponad podziałami. Uważam i nadal to podtrzymuję, iż trzeba odejść od przyjętej deklaracji ws. LGBT. Utrzymanie jej jest dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej gdy grozi nam utrata pieniędzy. Tak naprawdę, ten brak wrażliwości, odpowiedzialności i debaty - z mojej perspektywy - przekreśla możliwość współpracy ze środowiskiem PiS w Krakowie.