Urząd gminy w Chełmcu zostanie przeniesiony do Astro Centrum? Nowy wójt twierdzi, że obiekt generuje zbyt duże straty

- Staramy się opracować jakąś strategię rozwoju tego budynku. Trzeba go koniecznie „rozruszać” bo póki co generuje straty rzędu miliona złotych rocznie. Prowadzimy rozmowy z firmami zewnętrznymi, czy nie chciałyby wynająć tego obiektu. Jeśli się to nie uda, sami będziemy musieli dalej to prowadzić - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak.