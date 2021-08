Urzędnicy odrzucili projekt Zielonej Krupniczej w ramach Budżetu Obywatelskiego. Teraz zapowiadają: realizacja inwestycji jest coraz bliżej

Co dalej z Zieloną Krupniczą?

Miejska aktywistka Natalia Nazim chce zazielenienia ulicy Krupniczej - zgłosiła w tej sprawie projekt do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Droga miałaby zostać przebudowana i stać się przestrzenią przyjazną dla mieszkańców. W ramach projektu posadzono by 20 drzew. Został on jednak odrzucony przez miejskich urzędników. Ich zdaniem inwestycja byłaby droższa niż zakłada to projekt do BO - koszty jej realizacji według magistratu przekroczą 1,4 mln złotych. Natalia Nazim, oburzona odrzuceniem zadania, zapowiedziała odwołanie od decyzji miejskich urzędników - ma zostać złożone w najbliższym czasie.