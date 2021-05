USA. Górale z Chicago również świętują 3 Maja. W tym roku jednak bez wielkiej parady

Taka forma obchodów jest oczywiście zrozumiała. Jednak górale nie kryją żalu, że nie udało się zorganizować prawdziwej parady ulicami Chicago.

Czy jest nam smutno? Cóż, oczywiście, że jest to dość przygnębiająca sprawa. Pandemia to jedno, ale to że jako Chicago, jako Polonia nie możemy kolejny raz pokazać się na ulicach, powoduje wielki smutek w naszych sercach. Każdego roku wielu z nas organizuje sobie plany wokół tego wydarzenia, wraca z zagranicy, lub innych części Stanów, by wziąć udział w paradzie, by pokazać że Polonia jest, że istnieje, że trwa. Kiedyś było nas może bardziej widać, ale i dziś przecież jesteśmy, trwamy, jako spora mniejszość. Teraz, już drugi rok z rzędu, nie widać nas praktycznie wcale